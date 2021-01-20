Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Почти 60% россиян выступили против введения COVID-паспортов
Наука
На МКС отключилась система кондиционирования воздуха
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Общество
Матвиенко сообщила о наличии антител к коронавирусу
Политика
Госдума приняла в I чтении проект о запрете второго гражданства для чиновников
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Общество
В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Число подписчиков Netflix преодолело отметку в 200 млн
Общество
Песков рассказал об идеологии Путина

Пять землетрясений зафиксировали рядом с Курильскими островами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сейсмологи зарегистрировали пять землетрясений в море рядом с Курильскими островами 20 января. Магнитуда подземных толчков составила 3,6.

По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, местные жители не ощутили землетрясения. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Эпицентры двух землетрясений находились рядом с южной группой Курильских островов. Еще три землетрясения зарегистрированы рядом с северокурильским Парамуширом, а также вблизи Камчатки.

18 января подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы в Алданском районе Якутии. Эпицентр находился на глубине 15 км.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021