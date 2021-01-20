Пять землетрясений зафиксировали рядом с Курильскими островами

Сейсмологи зарегистрировали пять землетрясений в море рядом с Курильскими островами 20 января. Магнитуда подземных толчков составила 3,6.

По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, местные жители не ощутили землетрясения. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Эпицентры двух землетрясений находились рядом с южной группой Курильских островов. Еще три землетрясения зарегистрированы рядом с северокурильским Парамуширом, а также вблизи Камчатки.

18 января подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы в Алданском районе Якутии. Эпицентр находился на глубине 15 км.