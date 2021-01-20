Более 260 км федеральных трасс отремонтируют в РФ за счет «Платона»

Более 260 км федеральных автодорог и 32 искусственных сооружения отремонтируют за счет госсистемы «Платон» в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

За время действия «Платона» в Федеральный дорожный фонд направлено более 126 млрд рублей. Полученные в 2020–2022 годах деньги будут потрачены на капремонт федеральных трасс.

«За этот период будут отремонтированы свыше 100 мостовых сооружений в 44 субъектах РФ и 600 км федеральных трасс в 23 регионах», — говорится в сообщении Росавтодора.

При проведении капремонта дороги будут расширять с двух до четырех полос движения.

«До конца [2021] года планируется ввести в эксплуатацию 56,8 км автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Тюменской области, 18,2 км трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике, 30 км автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области и 21,3 км трассы А-401 подъездной дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в Камчатском крае», — уточняется в сообщении.

Кроме того, Росавтодор собирается открыть несколько десятков мостов. Самыми масштабными будут мост через реку Зун-Мурино на трассе А-333 Култук — Монды— граница с Монголией в Республике Бурятия, мост через реку Вуокса на трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области и мост через реку Бертюль на трассе Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала в Астраханской области.

«В настоящее время за счет дополнительного финансирования от «Платона» построены и отремонтированы более 2 тыс. км дорог в 40 городах и регионах, 700 км федеральных трасс», — сообщили в Росавтодоре.

Допсредства от системы «Платон» помогают отремонтировать много участков трасс и искусственных сооружений, «обеспечить безопасное и бесперебойное движение по всей сети федеральных автодорог».

В конце ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 172,3 млрд рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. В том же месяце вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что на строительство автодорог в стране в ближайшие три года планируется привлечь 1 трлн рублей внебюджетных средств.