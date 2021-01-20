В Кремле прокомментировали ситуацию с массовой вакцинацией от COVID-19

Нехватка вакцин от COVID-19, которая может иногда возникать в отдельных регионах России, связана с обширной географией, а также производством препарата, которое пока только набирает обороты. Об этом в среду, 20 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны. Разумеется, речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать ― с учетом роста спроса на эту вакцину, ― могут возникать временные затруднения», ― сказал он.

Песков добавил, что власти страны оперативно реагируют на такие затруднения и принимают меры. Кроме того, он подчеркнул, что в ближайшее время процесс будет отлажен так, что вакцинация будет проходить без сбоев.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что более 375 тыс. доз вакцины «Спутник V» ввели в гражданский оборот на текущей неделе. Также он отметил, что поставки в регионы страны будут наращиваться.

С 18 января началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент заявил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в первом квартале текущего года.

В рамках вакцинации гражданам предлагают сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». Она разработана Центром им. Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 220 летальных исходов, выздоровели 3 027 316 человек.

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