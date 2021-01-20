В Башкирии назвали цель введения COVID-паспортов

Власти Башкирии вводят COVID-паспорта в целях популяризации вакцины от коронавируса и мотивации местных жителей делать прививки. Об этом в среду, 20 января, рассказала пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова.

«Главная задача республиканской власти в этот период — популяризация вакцинации, без проведения которой не будет создан коллективный иммунитет, а вместе с ним и надежный барьер на пути вируса. В этой связи проект «Антиковидный паспорт» призван мотивировать население к тому, чтобы привиться от коронавируса», — цитирует ее «РИА Новости».

Получить подобный документ смогут жители Башкирии, прошедшие вакцинацию от инфекции или переболевшие ею. Пользоваться или нет его преимуществами, принимает решение каждый отдельный обладатель, подчеркнула она.

Рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19 поручил президент России Владимир Путин 4 января.

О том, что в Башкирии начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса, а также аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19, глава республики Радий Хабиров сообщил 18 января. Начало выдачи соответствующих паспортов в республике планируется на 5 февраля.

На следующие день глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что создание COVID-паспортов является важным и нужным делом, однако стоит посмотреть, кем и как будет использована представленная в них информация.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду заявила, что паспорта о прохождении вакцинации от коронавируса в России не нужны. Аналогичного мнения, согласно результатам соцопроса, придерживается 59% россиян.