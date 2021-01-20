В Госдуме рассказали о сроке окончания действия пандемийных законов

Нормы об удаленной работе, покупке лекарств через интернет, полномочиях правительства выделять необходимые средства на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий пандемии, а также другие подобные нормы прекратят свое действие. Об этом «Известиям» сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе брифинга для журналистов, который прошел в нижней палате в эту среду.

— Всего было принято 37 таких законов. Все они имеют ограниченный срок действия. Вчера комитету по регламенту было дано поручение провести анализ их правоприменительной практики, — сообщил глава нижней палаты, отметив, что все они принимались для решения конкретных вопросов.

Спикер Госдумы сообщил, что парламент вернется к обычной работе.

— Будем постепенно открываться. 30 депутатов сделали прививки, еще 50 записалось. Более 40 дней потребуется для выработки иммунитета. Таким образом, с учетом количества переболевших (170 депутатов) каждый второй будет иметь антитела, — рассказал Вячеслав Володин.

Всего COVID-19 переболело более 30% народных избранников. Тем не менее он не теряет надежду, что парламент вернется к обычной работе.

От ситуации с пандемией будут зависеть проведение парламентом массовых мероприятий и международная деятельность. По словам Володина, в рамках международной деятельности парламентарии планируют посетить в этом году Вьетнам, Индию, Белоруссию. Ближайшей поездкой в марте может стать визит в Таджикистан, в Душанбе, где должно пройти заседание парламентской ассамблеи ОДКБ.