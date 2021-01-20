Матвиенко выразила надежду на отказ администрации Байдена от санкций
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что администрация избранного президента США Джо Байдена откажется от санкционного режима. Об этом она заявила в среду, 20 января.
Матвиенко указала, что США остаются влиятельным и мощным государством и многие мировые страны ждут действий новоиспеченной администрации.
«Хочется надеяться и верить, что США вернутся в международное правовое поле, будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика, которая разрушает мировую экономику и наносит вред не только многим государствам, но и собственно США», — сказала председатель Совфеда.
Накануне кандидат избранного президента США на пост министра финансов Джанет Йеллен пообещала в случае избрания пересмотреть режим санкций. По словам Йеллен, если она и ее заместитель будут утверждены на свои посты, санкции будут исполняться стратегически и должным образом.
В конце октября 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона будет работать с любой новой администрацией президента США.
В конце декабря российский лидер опроверг мнение, что Москве будет тяжелее из-за избрания Байдена. По его словам, «будет как обычно».