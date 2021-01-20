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Матвиенко выразила надежду на отказ администрации Байдена от санкций

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что администрация избранного президента США Джо Байдена откажется от санкционного режима. Об этом она заявила в среду, 20 января.

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Матвиенко указала, что США остаются влиятельным и мощным государством и многие мировые страны ждут действий новоиспеченной администрации.

«Хочется надеяться и верить, что США вернутся в международное правовое поле, будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика, которая разрушает мировую экономику и наносит вред не только многим государствам, но и собственно США», — сказала председатель Совфеда.

Накануне кандидат избранного президента США на пост министра финансов Джанет Йеллен пообещала в случае избрания пересмотреть режим санкций. По словам Йеллен, если она и ее заместитель будут утверждены на свои посты, санкции будут исполняться стратегически и должным образом.

В конце октября 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона будет работать с любой новой администрацией президента США.

В конце декабря российский лидер опроверг мнение, что Москве будет тяжелее из-за избрания Байдена. По его словам, «будет как обычно».

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