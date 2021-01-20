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Дело возбудили после вспышки инфекции в интернате в Хабаровске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции в школе-интернате в Хабаровске. Заболевание выявили у 20 воспитанников и трех сотрудников учреждения.

Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Воспитанникам и сотрудникам оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Следователи выясняют точное количество заболевших, а также источник распространения инфекции. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

Ранее сообщалось, что собственную проверку по факту случившегося ведет прокуратура. Правоохранительные органы дадут оценку деятельности руководства учреждения и лиц, ответственных за питание детей.

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