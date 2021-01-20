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Умерла режиссер Ренита Григорьева

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Режиссер, сценарист документального и игрового кино, лауреат Государственной премии СССР Ренита Григорьева скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщается в среду, 20 января, на сайте Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Рениты Андреевны», — говорится в сообщении.

Григорьева окончила исторический факультет МГУ в 1955 году, режиссерский факультет ВГИКа — в 1959 -м. Работала на Центральной студии документальных фильмов, затем на Киностудии имени Горького, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она сняла игровые фильмы «Дорога на фестиваль», «Венский лес», «Сердце друга», «Праздники детства», «Говорит Москва», «Мальчики», документальные фильмы «Утро нашего города», «Слово представляется студентам», «Жизнь одна…», «По следам фильма «Молодая Гвардия» и другие.

Григорьева также снялась в фильме «Живет такой парень», является автором сценариев научно-популярных фильмов «Закон Вернадского», «Николай Рерих», «Солдаты Орловы» и других. Написала книгу воспоминаний «На пути к Дому».

Лауреат Государственной премии СССР за фильм «Праздники детства» по рассказам Василия Шукшина. Григорьева привезла в Барнаул рукописи писателя, чтобы передать их в Шукшинский музей в Сростках, сообщается на сайте kp.ru.

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