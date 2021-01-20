В 2021 году в Приморском крае построят 11 новых мостов

В Приморском крае в 2021 году построят 11 мостов. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, работы стартовали на большинстве точек.

Активно ведется работа возле Находки. В двух местах уже бурят скважины под опоры будущих мостов. Кроме того, начался снос одного старого моста.

В Анучинском районе к реке Тихой возят балки, там же закончили бетонировать опоры. Об этом сообщает Vostokmedia.

До конца января должно начаться строительство через реку Соколовка. В 2021 году планируется открыть пешеходный виадук на «аэропортовской» трассе.

Рабочие демонтировали старый мост через реку Осиновку в Михайловском районе. Ведется подготовка к строительству новой переправы.

На мосту через реку Арзамасовка на трассе Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово будут проведены ремонтные работы.