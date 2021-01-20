Песков прокомментировал инаугурацию Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил в среду, 20 января, на вопрос журналистов о том, как Кремль готовится к инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

«В Кремле не готовятся к инаугурации, в России ничего не изменится, Россия как жила много-много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с США», — сказал Песков.

Он также уточнил, что улучшение отношений будет зависеть от желания американской стороны.

«Будет ли на это [улучшение отношений] соответствующая встречная политическая воля в Вашингтоне, это будет зависеть от господина Байдена и его команды. Вы знаете, что президент Путин ранее поздравил господина Байдена с избранием на пост президента», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Инаугурация президента США пройдет 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

В конце октября 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона будет работать с любой новой администрацией президента США. Он подчеркнул, что в работе с администрацией Трампа есть и плюсы, и минусы.

В начале ноября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва с уважением воспримет волеизъявление американского народа и готова выстраивать отношения с победителем президентской гонки в США вне зависимости от его партийной принадлежности.

В конце декабря Путин опроверг мнение, что России будет тяжелее из-за избрания Байдена. По его словам, «будет как обычно».