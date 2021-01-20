Песков заявил об отсутствии улик для расследования «отравления» Навального

Россия до сих пор не обладает информацией для начала расследования ситуации с якобы отравлением блогера Алексея Навального: немецкая сторона так и не предоставила данных. Об этом в среду, 20 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой информации нашими германским партнерами представлено не было, вы это знаете. Это должна быть техническая, технологическая и научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Ничего серьезного мы не получили, что помогло бы нам в расследовании», — указал представитель Кремля.

Он отметил, что ответы, предоставленные немецкой стороной, недостаточно информативны.

«Их [данных] не то что недостаточно, их нет, мы ничего не получили. Это является не более чем отпиской», — добавил Песков.

18 января в Генпрокуратуре России также указали, что полученные ответы минюста Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы. Там уточнили, что не были удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований, отказано в предоставлении биоматериалов россиянина для сравнительных исследований.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние россиянина, его перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у блогера признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. В ведомстве отметили, что блогер с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Согласно предоставленной из клиники информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него также прошли сотрудники специальных служб Германии.