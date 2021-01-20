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Почти 60% россиян выступили против введения COVID-паспортов в РФ

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Введение в России COVID-паспортов с данными о наличии антител к коронавирусу считают ненужным 59% опрошенных россиян.

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Как следует из опроса Исследовательского центра сервиса SuperJob.ru, среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет доля нежелающих введения таких паспортов достигает 61%.

В исследовании отмечается, что противники инициативы считают указанную в документе информацию врачебной тайной, пишет «Интерфакс». При этом 12% респондентов выступили за введение COVID-паспорта. Среди возрастной категории 25-34 такую позицию занимают 15% россиян.

Сторонниками оказались люди, которым по долгу службы приходится посещать места, где требуют доказать отсутствие коронавируса.

Еще 29% россиян затруднились с оценкой необходимости введения COVID-паспортов по всей стране.

Опрос проводился 18-19 января среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

19 января глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов. Получать их будут жители республики, сделавшие прививку или переболевшие коронавирусом. В документе укажут наличие антител. Ожидается, что это поможет снять некоторые ограничения, например на посещение спортивных мероприятий, и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от COVID-19.

Комментируя нововведение глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что эта мера является важным и нужным делом, однако стоит посмотреть, кем и как будет использована представленная в паспортах информация

19 января премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил о работе правительства по международному признанию российских сертификатов вакцинации. Однако признание другими странами результатов вакцинации в России может столкнуться с политической конъюнктурой, высказали опасения опрошенные «Известиями» политики и эксперты. Они подчеркивают: это не отвечает интересам граждан всех стран мира.

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