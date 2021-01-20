ЧМ по лыжному спорту 2021 года пройдет без болельщиков на трибунах

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года пройдет без зрителей. Совместное решение приняли международная и германская федерации. Болельщикам, купившим билеты, будут возвращены деньги, передает телеканал «Известия». На ЧМ представят лыжные гонки, прыжки с трамплина и двоеборье. Первенство пройдет в германском Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

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