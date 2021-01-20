Занятия для младшеклассников вновь отменят в школах Саратова

В Саратове в связи с низкой температурой воздуха вновь отменили занятия в школах. Ученики 1-6 классов останутся дома в четверг, 21 января.

«Завтра, 21 января 2021 года, отменяются занятия для учащихся 1–6-х классов только первой смены школ Саратова», — цитирует сообщение мэрии города ИА «Взгляд-инфо».

По данным издания, сейчас в городе –17 градусов. Синоптики прогнозируют холодную погоду на территории региона до четверга включительно.

С начала этой недели не учились обе смены 1–6 классов саратовских школ.

18 января на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) сообщили, что обильные снегопады и гололед могут нарушить жизнеобеспечение в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ближайшие выходные.

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