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Телеканал РЕН ТВ покажет бой Конора МакГрегора и Дастина Порье

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24 января телеканал РЕН ТВ покажет прямую трансляцию главного боя турнира UFC 257: Порье vs. МакГрегор 2, в котором встретятся ирландец Конор МакГрегор и американец Дастин Порье.

Поединок UFC 257: Порье vs. МакГрегор 2 пройдет на арене Etihad Arena в ОАЭ, Абу-Даби.

В последний раз ирландец провел бой с американцем Дональдом Серроне в Лас-Вегасе, одержав уверенную победу. После этого бывший чемпион UFC в двух весовых категориях объявил, что завершает карьеру, однако вновь вернулся в октагон. На счету МакГрегора 26 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.

Дастин Порье — бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе, которому не удалось отобрать чемпионский пояс у Хабиба Нурмагомедова. Порье провел 32 боя — 26 побед и 6 поражений.

До начала трансляции главного события вечера РЕН ТВ покажет бой с участием российского бойца Армана Царукяна против Насрата Хакпараста. Также телеканал в прямом эфире покажет два боя из главного карда:

Джессика Ай (США) – Джоан Калдервуд (Шотландия),

Дэн Хукер (Новая Зеландия) – Майкл Чендлер (США).

Трансляция на РЕН ТВ начнется в 6:40 мск.

Трансляции турниров UFC, проводимые на канале РЕН ТВ ранее, занимали первые строчки рейтинга у мужской части аудитории в России

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