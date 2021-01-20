Двух испанских футболистов осудили за слив интимного видео в Сеть

Суд приговорил нападающего «Эйбара» Серхи Энриха и защитника «Жироны» Антонио Луну к двум годам условно. Об этом сообщил во вторник, 19 января, Mundo Deportivo.

Инцидент случился в октябре 2016 года. Спортсмены опубликовали в соцсетях видеоролик без согласия девушки, с которой они вступили в интимную связь. Судом при вынесении приговора виновным было отмечено, что футболисты публично признали свою вину и согласились выплатить потерпевшей компенсацию.

Отмечается, что игроки не окажутся в тюрьме, но каждому из них придется заплатить по €100 тыс., при этом сторона обвинения требовала для футболистов по пять лет лишения свободы.

Обвинения основывались на том, что видео было записано без согласия жертвы и впоследствии распространялось в социальных сетях, пока не стало вирусным.

25 декабря минувшего года мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил бывшего футболиста сборной России Романа Широкова к обязательным работам за избиение арбитра Никиты Данченкова. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав в его пользу 100 тыс. рублей.

10 августа на стадионе академии «Спартака» Широков избил Данченкова после того, как во время любительского матча с участием команды телеканала «Матч ТВ» арбитр показал ему красную карточку за брань.