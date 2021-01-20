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В ЕС допустили совместное с НАТО приглашение Байдена в Брюссель

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Евросоюз совместно с НАТО может пригласить избранного президента США Джозефа Байдена совершить визит в Брюссель. Об этом в среду, 20 января, заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии онлайн-саммита глав государств и правительств сообщества, который состоится 21 января.

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«Вчера председатель [Евросовета Шарль] Мишель и генсек НАТО [Йенс] Столтенберг встречались и обсуждали этот вопрос. Совместное приглашение ЕС и НАТО может стать стратегией, но она должна еще быть подтверждена», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот же день глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что после прихода к власти Байдена разногласия между Евросоюзом и США сохранятся.

Накануне кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен допустил неспособность Байдена повлиять на позицию стран ЕС, которые заинтересованы в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». Однако, по его словам, Вашингтон примет все меры, чтобы убедить Евросоюз отказаться от продолжения строительства.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена 46-м американским президентом. Его инаугурация состоится позднее 20 января в Вашингтоне. Столицу, которая находится в режиме ЧС, охраняют 25 тыс. гвардейцев.

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