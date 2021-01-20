Пушков прокомментировал отказ Трампа помиловать Ассанжа

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ действующего президента США Дональда Трампа помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Свой комментарий он опубликовал в среду, 20 января, в Telegram-канале.

«Трамп не помиловал Ассанжа. Не решился окончательно противопоставить себя вашингтонскому истеблишменту и получить обвинение в предательстве интересов безопасности США. Этого следовало ожидать. Свобода слова стала опасной для американского правящего класса», — написал Пушков.

Ранее, 4 января, суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США. По мнению судьи, журналист, с высокой вероятностью, покончит с собой в американской тюрьме.

Министерство юстиции США выразило разочарование решением Лондонского суда, а также заявило о намерении подать апелляцию и продолжить добиваться экстрадиции.

6 января Лондонский суд рассмотрел прошение об освобождении Ассанжа под залог и принял решение отказать.

В конце декабря 2020 года стало известно, что в бундестаге ФРГ будет создана специальная рабочая группа с целью освобождения Ассанжа.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.