Проверку организовали по факту гибели человека на пожаре в Тверской области

В городе Ржев Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на пожаре. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, пожар произошел в нежилом помещении. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины 1966 года рождения, пишут «Тверские ведомости».

Место происшествия осмотрели сотрудники правоохранительных органов. Доследственную проверку проводит местный межрайонный следственный отдел.

Обстоятельства и причины возникновения огня, а также точная причина гибели человека устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

19 января пожар произошел в одной из деревень Коми. Ликвидация возгорания заняла более 12 часов. Огонь полностью уничтожил дом на площади 105 кв. м. Погибла 85-летняя женщина.