Ученые назвали срок формирования длительного иммунитета к COVID-19

Американские ученые из нескольких научных центров и лабораторий, в том числе из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и отделения биологии и биологической инженерии Калифорнийского технологического института, доказали, что длительный иммунитет к коронавирусу формируется в течение шести месяцев после заражения. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.

По данным специалистов, именно столько времени длится реакция В-клеток памяти на встречу с SARS-CoV-2.

В-клетки памяти представляют собой плазматические клетки, которые помимо белков-иммуноглобулинов, которые распознают возбудителей болезней и связываются с определенными антигенами для их уничтожения, создают защитную систему организма, говорится в публикации от 18 января.

Так, после того как в организм проник патоген, В-клетки памяти начинают вырабатывать антитела. В течение первых двух недель COVID-19 их активность наиболее высока и они вырабатывают иммуноглобулины М (IgM), а уже затем IgA. При этом, несмотря на то, что через две-четыре недели их ответ на вирус или бактерию ослабевает, они могут сохраняться довольно долго, защищая организм от повторного заражения.

Чтобы доказать это американские исследователи проверили реакцию антител на SARS-CoV-2 у 100 человек. Так, первый раз им водили антитела через 40 дней после заражения, второй — через полгода. Согласно полученным результатам, титры антител IgM и IgG к спайковому белку коронавируса со временем снизились, однако иммуноглобулин А (IgA) меньше прочих пострадал и ученые наблюдали реакцию В-клеток на вирус в течение 1,3–6,2 месяца после заражения.

Таким образом, ученые сделали выводы, что люди, переболевшие COVID-19, могут быстро и эффективно реагировать на коронавирус при повторном контакте. То есть после формирования клеток памяти в течение полугода после инфицирования пациент имеет меньше шансов заразиться снова. Кроме этого, эксперты установили большую устойчивость В-клеток памяти к мутациям коронавируса.

18 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу имеют не менее 25% жителей российских регионов, где проводились соответствующие исследования.