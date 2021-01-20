Исторический парк «Былины древнего Пскова» построят в Выбутах

Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале Псковской области.

Парк будет состоять из крепости раннего средневековья, в которой разместят множество исторических интерактивных площадок. Также в парк войдут судостроительная верфь и поля для массовых показательных сражений.

Автором проекта выступает Василий Мизгирев, пишет Псковское агентство информации.

Ранее строительство парка было приостановлено в связи с эпидемиологической обстановкой. Сейчас работы продолжились. Уже обозначен периметр будущей крепости, а также заложен каркас шести башен и стен между ними.

Проект исторического парка был представлен на первом форуме «Команда 2018». В 2020-м он получил поддержку Фонда президентских грантов на проведение фестиваля исторической реконструкции «Хельга». На эти деньги были приобретены сцена и музыкальное оборудование.

В 2021 году, при условии подходящей эпидобстановки, в парке планируется провести фестиваль «Хельга» в новом формате.