Сенатор оценила позицию Байдена по ДСНВ

Избранный президента США Джозеф Байден постарается продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), потому что это было одним из его предвыборных обещаний, рассказала «Известиям» сенатор Ольга Ковитиди в среду, 20 января.

Накануне, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

«Уверена, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена должна произвести переоценку всего существующего подхода к политике в отношении России. Новая американская администрация должна понимать, что продолжение порочной практики ужесточения односторонних санкций в отношении Российской Федерации бесперспективно для США и лишь загонит в политический тупик», — сказала Ольга Ковитиди.

В то же время «ястребы Пентагона» не заинтересованы в прекращении гонки вооружения, а влияние военных на американскую внешнюю политику чрезвычайно велико, отметила сенатор.

Поэтому рядовым гражданам США не приходится надеяться на уменьшение военных расходов и на политическую оттепель в американо-российских отношениях, заключила Ковитиди.

Ранее 20 января член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что администрация Байдена действительного может продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Ранее Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления ДСНВ отвечает интересам как России, так и США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.