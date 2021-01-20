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Сенатор оценила позицию Байдена по ДСНВ

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Избранный президента США Джозеф Байден постарается продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), потому что это было одним из его предвыборных обещаний, рассказала «Известиям» сенатор Ольга Ковитиди в среду, 20 января.

Накануне, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

«Уверена, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена должна произвести переоценку всего существующего подхода к политике в отношении России. Новая американская администрация должна понимать, что продолжение порочной практики ужесточения односторонних санкций в отношении Российской Федерации бесперспективно для США и лишь загонит в политический тупик», — сказала Ольга Ковитиди.

В то же время «ястребы Пентагона» не заинтересованы в прекращении гонки вооружения, а влияние военных на американскую внешнюю политику чрезвычайно велико, отметила сенатор.

Поэтому рядовым гражданам США не приходится надеяться на уменьшение военных расходов и на политическую оттепель в американо-российских отношениях, заключила Ковитиди.

Ранее 20 января член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что администрация Байдена действительного может продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Ранее Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления ДСНВ отвечает интересам как России, так и США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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