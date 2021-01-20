В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в России

В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в среду, 20 января.

«Конечно, обнадеживает, что видно, что последние 20 дней постоянное снижение числа новых случаев в России. Так что идем, скажем так, к спаду, контролируем эпидемию», — отметила она в интервью телеканалу «Россия 24».

Тем не Менее Вуйнович подчеркнула, что число заболевших остается высоким, и гражданам не следует расслабляться.

Приведенные представителем ВОЗ данные подтвердил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, причиной уменьшения новых случаев COVID-19 стала вакцинация населения.

«Сегодня идёт снижение заболеваний», — подчеркнул он.

Мурашко добавил, что коллективного иммунитета к коронавирусу удастся добиться уже в первой половине 2021 года. Для этого, как пояснил министр, необходимо привить 60% населения.

Ранее в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ отмечается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

Также в этот день спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Россия перенесла пандемию коронавирусной инфекции с меньшими издержками в отличие от многих государств.

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