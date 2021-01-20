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Посольство РФ в Нью-Йорке по прежнему без телефонной связи

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Посольство РФ в Нью-Йорке направило запрос властям США. Дипломаты проясняют ситуацию с отключением телефонных линий. В ведомстве третьи сутки проблемы со связью, в том числе с интернетом. Абоненты не могут дозвониться до сотрудников офиса — граждане слышат сигнал, указывающий на то, что линия занята, передает телеканал «Известия». В генконсульстве подчеркивают, что подобных ЧП прежде не возникало. Американская сторона отмечает, что над устранением неполадок работают ремонтники. Причиной проблемы называют технический сбой.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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