Пассажиропоток аэропорта Томска сократился на 54% в прошлом году

В международном аэропорту города Томска в 2020 году пассажиропоток снизился на 54%. Об этом руководитель сибирского кластера холдинга «Новапорт» Евгений Янкилевич рассказал журналистам 20 января, сообщает РИА «Томск».

По его словам, в 2019 году воздушная гавань Томска обслужила 750 тыс. человек. Это стало серьезным рекордом для города, однако в 2020-м привело к наиболее серьезному падению этого показателя. Пассажиропоток упал на 54,1% и составил 348,5 тыс. человек.

Как уточнила пресс-служба аэропорта, перелетами внутри страны по 23 направлениям воспользовались 331,8 тыс. человек. За пределы страны из воздушной гавани улетели 16,6 тыс. человек. Рейсы выполнялись в Таиланд, Китай, Вьетнам.

Среднее падение пассажиропотока по стране составило 40%, отметил Янкилевич. В аэропорту Новосибирска (Толмачево) этот показатель достиг 30%, в Кемерово — 40%, Чите — 22%, Улан-Удэ — 28%. Однако наибольшее падение в сибирском кластере зафиксировано в Томске — 54,1%.

14 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство России продлило действие программ субсидирования авиакомпаний и аэропортов для их поддержки в условиях распространения коронавируса.

В тот же день замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство планирует в начале 2021 года разработать дополнительные меры поддержки авиакомпаний.

Кризис в авиаотрасли возник после закрытия международного авиасообщения из-за коронавируса. В марте перевозки упали на 25%, а в апреле — уже на 91%. По информации на 15 ноября, пассажиропоток через крупнейшие аэропорты России сократился на 48% в сравнении с тем же месяцем 2019-го.