Петербург второй день подряд стал лидером по числу новых случаев COVID

В Санкт-Петербурге второй день подряд регистрируют наибольшее число заболевавших коронавирусной инфекцией в России. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием.

Так, 20 января было выявлено 3347 случаев COVID-19, а 19 января их число составило 3281. При этом в Москве 20 января зафиксировано 2452 пациента с подтвержденным диагнозом, а 19 января — 3115.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, возможной причиной более высоких показателей прироста в Петербурге является завершение инкубационного периода инфекции после возвращения граждан на работу после праздников. Также вакцинация идет более низкими темпами, чем в Москве.

«Рост выявляемости может быть обусловлен завершением инкубационного периода коронавирусной инфекции на фоне возвращения жителей Петербурга на работу после новогодних каникул. На эти две недели многие уезжали из города, и население было разобщено благодаря принятым ограничительным мерам. Сейчас люди вернулись, и пошел небольшой прирост, как и прогнозировалось ранее», — рассказала представительница ведомства «РИА Новости».

При этом количество тестов находится на уровне 26–30 тыс. в сутки.

Всего 20 января было зарегистрировано более 21 тыс. новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, за последние сутки скончались 597 человек, при этом выздоровели 25 290 граждан.

Ранее в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ отмечается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

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