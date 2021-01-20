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Напавший на врача в поликлинике в Петербурге задержан

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Житель Санкт-Петербурга, напавший на врача в поликлинике Невского района, задержан. Об этом сообщила в среду, 20 января, пресс-служба следственного управления СК по городу.

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В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина был изобличен и задержан. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, днем 18 января обвиняемый умышленно, с целью грубого нарушения общественного порядка, устроил скандал с врачом-иммунологом и в ходе конфликта распылил ей в лицо газовый баллончик.

Расследование продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.

Сам же мужчина накануне объяснил свое поведение тем, что врач якобы не захотела делать его сыну прививку от столбняка импортным препаратом. Нападавший нанес несколько ударов женщине и распылил ей в лицо газовый баллончик. После госпитализации у пострадавшей диагностировали травму головы и ожог глаза. На тот момент в отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

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