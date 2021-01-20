Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Почти 60% россиян выступили против введения COVID-паспортов
Наука
Рогозин оценил шансы на улучшения отношений с США в космической сфере
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Общество
Матвиенко сообщила о наличии антител к коронавирусу
Политика
Госдума приняла в I чтении проект о запрете второго гражданства для чиновников
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Общество
В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в России
Общество
Ученые назвали срок формирования длительного иммунитета к COVID-19
Мир
В Госдуме допустили продление ДСНВ при администрации Байдена

Hyundai опубликовала фото нового кроссовера для Европы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Hyundai опубликовала 20 января новые изображения своего самого дешевого кроссовера Bayon. Продажи автомобиля в Европе начнутся в первой половине нынешнего года.

Четырежды обновленный: кожа, «Яндекс», все дела
Рестайлинговый Hyundai Solaris может подорожать из-за новых опций

Судя по изображениям, кроссовер получит широкую решетку радиатора и раздельную оптику в стиле модели Hyundai Kona. Фонари машины имеют форму стрелок и объединены светящейся полосой.

По информации издания Auto Bild, автомобиль получит несколько бензиновых двигателем мощностью от 84 до 120 л.с. Моторы будут работать вместе с механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией. Привод предусмотрен только передний.

Дополнительная информация о модели Hyundai Bayon появится в ближайшее время. О том, появится ли новый кроссовер на российском рынке, не сообщается.

12 января сообщалось, что Hyundai в 2021 году выпустит спортивную версию компактного кроссовера Kona, которая получит название N.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021