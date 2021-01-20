Hyundai опубликовала фото нового кроссовера для Европы

Корейская компания Hyundai опубликовала 20 января новые изображения своего самого дешевого кроссовера Bayon. Продажи автомобиля в Европе начнутся в первой половине нынешнего года.

Судя по изображениям, кроссовер получит широкую решетку радиатора и раздельную оптику в стиле модели Hyundai Kona. Фонари машины имеют форму стрелок и объединены светящейся полосой.

По информации издания Auto Bild, автомобиль получит несколько бензиновых двигателем мощностью от 84 до 120 л.с. Моторы будут работать вместе с механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией. Привод предусмотрен только передний.

Дополнительная информация о модели Hyundai Bayon появится в ближайшее время. О том, появится ли новый кроссовер на российском рынке, не сообщается.

12 января сообщалось, что Hyundai в 2021 году выпустит спортивную версию компактного кроссовера Kona, которая получит название N.