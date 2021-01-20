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Попова заявила о наличии у половины жителей Татарстана иммунитета к коронавирусу

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Почти половина жителей Татарстана приобрела иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Популяционные исследования, результат которых озвучил Институт Пастера, говорят о том, что почти половина населения Республики Татарстан сегодня имеет иммунитет», — отметила она.

Ранее в среду глава надзорного ведомства подчеркнула, что в России отмечается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что двое ниже, чем, например, в Европе.

В этот же день спикер Совета Федерафии Валентина Матвиенко заявила, что Россия перенесла пандемию коронавирусной инфекции с меньшими издержками в отличие от многих государств.

18 января Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, однако уже наблюдаются признаки стабилизации. Например, снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в 72 регионах.

Кроме того, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что ближе к лету показатели заболеваемости коронавирусом достигнут прошлогоднего минимума. Она допустила, что пик коронавируса пройден.

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