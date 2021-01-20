В Госдуме допустили продление ДСНВ при администрации Байдена

Администрация избранного президента США Джо Байдена действительного может продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, 20 января.

Накануне, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

«Подход Байдена является более ответственным, поскольку договор о ДСНВ, а также все остальные договоры, из которых вышла администрация Трампа, являлся важной составляющей международной архитектуры безопасности, которая сдерживала возможность применения военной силы при разрешении разногласий на международной арене», — заявил депутат Морозов.

По его словам, сейчас есть предпосылки для возобновления переговоров между США и РФ по продлению ДСНВ. Он также допустил привлечение других государств, которые играют все большую роль в международных отношениях.

«Я думаю, администрация Байдена примет взвешенное решение и действительно, возможно, отыграет деструктивные подходы, которые реализовывались прежней администрацией США», — заключил парламентарий.

Ранее Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления ДСНВ отвечает интересам как России, так и США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.