Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики
Наука
Рогозин оценил шансы на улучшения отношений с США в космической сфере
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Общество
Минздрав получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Мир
Совфед предложил обсудить в ПАСЕ нарушение прав русскоязычных на Украине
Мир
Белоруссия отреагировала на планы России выйти из ДОНа
Общество
В России за сутки зарегистрировали более 21 тыс. случаев коронавируса

Новую детскую поликлинику построят в Кстове до 2025 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Кстове Нижегородской области до 2025 года планируют построить новую детскую поликлинику. Соответствующее решение было принято после многочисленных обращений местных жителей и главврача местной ЦРБ.

Как рассказали ИА «НьюсНН» в областном минздраве, поликлиника будет возведена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Учреждение сможет принимать до 500 человек за смену.

Сейчас ведется поиск подходящего земельного участка. Сумма требуемого финансирования будет определена после разработки проектно-сметной документации.

В декабре сообщалось, что в Нижегородской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» дооснастят восемь первичных сосудистых центров вместо пяти запланированных. Новое оборудование получат клиники в Нижнем Новгороде, Починках, Дзержинске, Арзамасе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021