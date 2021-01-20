Новую детскую поликлинику построят в Кстове до 2025 года
В городе Кстове Нижегородской области до 2025 года планируют построить новую детскую поликлинику. Соответствующее решение было принято после многочисленных обращений местных жителей и главврача местной ЦРБ.
Как рассказали ИА «НьюсНН» в областном минздраве, поликлиника будет возведена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Учреждение сможет принимать до 500 человек за смену.
Сейчас ведется поиск подходящего земельного участка. Сумма требуемого финансирования будет определена после разработки проектно-сметной документации.
В декабре сообщалось, что в Нижегородской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» дооснастят восемь первичных сосудистых центров вместо пяти запланированных. Новое оборудование получат клиники в Нижнем Новгороде, Починках, Дзержинске, Арзамасе.