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Пять человек отравились из-за откачки воды в Якутске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления пяти человек в Якутске. В доме проводились работы по откачке воды с помощью бензиновой мотопомпы.

В больницу были экстренно госпитализированы девочки семи и восьми лет, 14-летний мальчик, 64-летняя женщина и 62-летний мужчина. Врачи диагностировали острое ингаляционное отравление неизвестным веществом средней и тяжелой степени. В ходе проверки установлено, что причиной отравления стало производство сотрудниками управляющей компании работ по откачке воды из-под дома в первом подъезде. Работники использовали бензиновую мотопомпу без обеспечения вентиляции, пишет ИА SakhaNews.

Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

14 января сообщалось о возбуждении уголовного дела в Сахалине по факту смертельного отравления двух супругов бытовым газом. Причиной могла стать неисправность газовой колонки.

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