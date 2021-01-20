Москва поднялась на 2-е место в Европе по количеству обслуживаемых рейсов

По итогам 2020 года Москва поднялась с третьей на вторую строчку в рейтинге городов Европы по количеству обслуженных аэропортами рейсов, следует из данных крупнейшего поставщика авиационных данных Cirium, с которыми ознакомились «Известия».

В прошлом году из московских аэропортов было выполнено 207 тыс. вылетов, что на 42% ниже 2019 года. Это наименьшее снижение среди первых 10 европейских городов рейтинга. У Лондона, располагающегося на первой строчке, количество рейсов упало на 60%. У других участников рейтинга, идущих после Москвы, — Парижа, Амстердама, Франкфурта-на-Майне, Стамбула, Милана, Мадрида, Мюнхена и Рима — падение составило 51–65%.

Однако в общемировом рейтинге по итогам прошлого года Москва опустилась с четвертой строчки на пятую. Выше нее находятся Шанхай, Пекин, Токио и Лондон. А в 2019 году российскую столицу обошли Лондон, Шанхай и Париж.

В общемировом рейтинге топ-30 прошлого года значительно прибавилось китайских городов — 19, тогда как в 2019 году их было восемь. А главными аутсайдерами в прошлом году стали Бангкок, Гонконг, Сингапур и столица Малайзии. В 2020 году количество вылетов из аэропортов этих городов снизилось в среднем в четыре раза.