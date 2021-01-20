Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Почти 60% россиян выступили против введения COVID-паспортов
Наука
Рогозин оценил шансы на улучшения отношений с США в космической сфере
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Общество
Минздрав получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Мир
Совфед предложил обсудить в ПАСЕ нарушение прав русскоязычных на Украине
Мир
Белоруссия отреагировала на планы России выйти из ДОНа
Общество
В России за сутки зарегистрировали более 21 тыс. случаев коронавируса

Москва поднялась на 2-е место в Европе по количеству обслуживаемых рейсов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам 2020 года Москва поднялась с третьей на вторую строчку в рейтинге городов Европы по количеству обслуженных аэропортами рейсов, следует из данных крупнейшего поставщика авиационных данных Cirium, с которыми ознакомились «Известия».

Камбэк кэшбэка: путешествия по России станут еще доступнее
Эксперты оценили перспективы перезапуска специальной программы Ростуризма

В прошлом году из московских аэропортов было выполнено 207 тыс. вылетов, что на 42% ниже 2019 года. Это наименьшее снижение среди первых 10 европейских городов рейтинга. У Лондона, располагающегося на первой строчке, количество рейсов упало на 60%. У других участников рейтинга, идущих после Москвы, — Парижа, Амстердама, Франкфурта-на-Майне, Стамбула, Милана, Мадрида, Мюнхена и Рима — падение составило 51–65%.

Однако в общемировом рейтинге по итогам прошлого года Москва опустилась с четвертой строчки на пятую. Выше нее находятся Шанхай, Пекин, Токио и Лондон. А в 2019 году российскую столицу обошли Лондон, Шанхай и Париж.

В общемировом рейтинге топ-30 прошлого года значительно прибавилось китайских городов — 19, тогда как в 2019 году их было восемь. А главными аутсайдерами в прошлом году стали Бангкок, Гонконг, Сингапур и столица Малайзии. В 2020 году количество вылетов из аэропортов этих городов снизилось в среднем в четыре раза.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021