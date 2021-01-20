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Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в деревне Удор в Коми

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В Княжпогостском районе Республики Коми при пожаре погибла 85-летняя женщина. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Пожар возник 19 января в частном деревянном доме по улице Луговая в деревне Удор. Пожарные прибыли на место через 16 минут, к этому времени наблюдалось открытое горение дома.

Ликвидация возгорания заняла более 12 часов. Огонь полностью уничтожил дом на площади 105 кв. м.

В результате погибла женщина 1935 года рождения — хозяйка дома.

В тушении были задействованы девять человек личного состава и три пожарные автоцистерны. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

19 января сообщалось, что тела четырех человек обнаружили во время тушения пожара в одном из гаражных комплексов Новосибирска. Прокуратура начала проверку.

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