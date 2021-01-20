В ЕС допустили сохранение разногласий с США после прихода Байдена

Разногласия между Евросоюзом и США сохранятся и после прихода к власти избранного президента Штатов Джозефа Байдена. Об этом в среду, 20 января, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки. В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира», — отметил он в ходе выступления в Европарламенте.

Ранее в январе кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен 19 января допустил неспособность избранного президента США Джо Байдена повлиять на позицию стран ЕС, которые заинтересованы в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». Однако, по его словам, Вашингтон примет все меры, чтобы убедить Евросоюз отказаться от продолжения строительства.

Также в январе стало известно о планах Европейского союза объявить, что мировые рынки слишком зависимы от американской валюты. Поясняется, что речь о трудностях, с которыми столкнулся Евросоюз после санкционной политики в отношении Ирана со стороны действующего президента США Дональда Трампа. В документе подчеркивается, что Европу следует защитить от «последствий незаконного экстерриториального применения» подобных мер.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоится 20 января в полдень (20:00 мск).