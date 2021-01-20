Инфекционист объяснил лидерство Петербурга по числу новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге второй день оказывается больше, чем в Москве. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в среду, 20 января, выразил уверенность, что причиной этому послужила недисциплинированность жителей Северной столицы.

Так, накануне в Москве было подтверждено 3115 новых случаев инфекции, а в Петербурге — 3281. В среду количество положительных тестов на COVID-19, сданных за минувшие сутки в столице, составило 2452, в то время как в Петербурге этот показатель оказался на уровне 3347.

Эксперт в то же время отметил, что столица значительно раньше оказалась под ударом пандемии и, соответственно, иммунизация населения в городе выше. Однако главенствующую роль в увеличении суточного прироста в Петербурге, по его мнению, играет халатное отношение горожан к ношению масок и социальному дистанцированию.

Также на статистку заболеваемости в городах оказывает влияние количество граждан, сделавших прививку от инфекции, добавил Вознесенский.

« Вакцинация все-таки, насколько я вижу по средствам массовой информации, затронула в Москве большее количество граждан на сегодняшний день, чем в Петербурге. Все вместе это сказывается на статистике новых заболеваний», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила в стране тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что двое ниже, чем, например, в Европе.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране за минувшие сутки было выявлено 21 152 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 3 633 952. Число летальных случаев составило 67 220, вылечились же 3 027 316 пациентов. В Москве количество выявленных случаев составляет 900 894, а в Санкт-Петербурге — 307 392.

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