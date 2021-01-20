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Пост ветконтроля от ящура поставят между Забайкальем и Амурской областью

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Постоянный ветеринарный пост установят на границе Амурской области и Забайкалья. Специалисты будут проверять перевозчиков, чтобы избежать распространения ящура.

По словам начальника управления ветеринарии Амурской области Сергея Самохвалова, вспышки заболевания происходят в Забайкалье несколько раз в год. В таких случаях Приамурье постоянно выставляет временные ветеринарные посты. Каждый раз специалисты выявляют массовые нарушения в перевозке скота. Животных везут без документов и в неподобающих условиях.

Стационарный пост будет действовать на выезде из поселка Ерофей Павлович. Круглосуточное дежурство обеспечат сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

Следующий постоянный пост действует лишь в 887 км от границы с Забайкальским краем. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, из-за дальности поста недобросовестные перевозчики совершали нарушения. Из-за незаконной перевозки животные неоднократно гибли. Трупы коров и мелкого рогатого скота находили вдоль федеральной трассы.

В 2013 году ящур попал на территорию Амурской области. Тогда фермеры понесли крупные убытки и потеряли скот.

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