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Белоруссия отреагировала на планы России выйти из ДОНа
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Белоруссия отреагировала на планы России выйти из ДОНа

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Минск проанализирует ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН) в контексте его практического осуществления с Москвой. Об этом в среду, 20 ноября, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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«Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОНа Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств-участников Договора, созданной в соответствии с пунктом 3 раздела II статьи III ДОНа», — приводит слова Глаза «РИА Новости».

Накануне, 19 января, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что Российская сторона примет окончательное решение по законодательному закреплению выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) исходя из того, как сложится диалог с новой администрацией избранного президента США Джо Байдена. Депутат подчеркнул, что на это понадобится 1–3 месяца.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. 17 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что выход страны из ДОНа не является демонстрацией для новой администрации Байдена. Она указала, что именно выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. При этом для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через союзников по НАТО.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения. Его решение осудили в Европе и России. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в июле предположил, что Договор по открытому небу может развалиться по «эффекту домино» после выхода США из него. 22 ноября Вашингтон подтвердил, что больше не является участником договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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