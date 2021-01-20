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Матвиенко заявила, что Россия перенесла пандемию успешнее других стран

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Россия перенесла пандемию коронавирусной инфекции с меньшими издержками в отличие от многих государств. Об этом в среду, 20 января, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«В отличие от многих стран мира, мы прошли эти испытания с гораздо меньшими издержками», — отметила она в рамках открытия весенней сессии.

По ее словам, в стране удалось сохранить жизни и здоровье граждан.

Кроме того, в РФ убедились в прочности и эффективности государственных институтов и структур. Матвиенко подчеркнула, что экономическая ситуация осталась стабильной, а политическая система — прочной.

Накануне, 19 января, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается непростой, но при этом постепенно она стабилизируется. Он подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы сохранялся резерв коек для больных COVID-19, а также запас лекарственных препаратов.

Также в этот день замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что ближе к лету показатели заболеваемости коронавирусом в РФ достигнут прошлогоднего минимума. По ее словам, в стране наметилась тенденция к стабилизации ситуации с инфекцией, возможно, что пик заболеваемости пройден.

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