Адвокат раскритиковала некоторые положения законопроекта о суррогатном материнстве

Ограничения для одиноких россиян при использовании услуг суррогатного материнства недопустимы и противоречат Конституции, рассказала «Известиям» адвокат Мария Ярмуш в среду, 20 января.

Накануне сообщалось, что группа депутатов Госдумы разработала законопроект, регулирующий сферу суррогатного материнства в России. В проекте документа предлагается запретить пользоваться услугами суррогатных матерей людям, не состоящим в браке, а также иностранцам. Рабочая группа обсудит вопросы урегулирования процедуры суррогатного материнства 20 января.

За суррогатным материнством обращаются люди, у которых действительно есть в этом необходимость, сказала Мария Ярмуш.

«Либо одинокая женщина, либо одинокий мужчина, например вдовец. Человек, который не может найти свою половину, но тем не менее желает родить ребенка, пусть и от суррогатной матери, — дать ему образование, оставить наследство, воспитать его, а может, и родить себе таким образом несколько детей», — сказала юрист.

По словам Ярмуш, от этого выиграют все стороны. Во-первых, человек получит долгожданного ребенка, вырастет народонаселение России, финансовую поддержку получит суррогатная мать.

Само вынашивание ребенка, оплата услуг суррогатной матери, компенсация ее времени, здоровья — это все дорогостоящая процедура, подчеркнула адвокат.

Поэтому позволить ее могут себе обеспеченные граждане. В итоге дети будут жить в материально обеспеченных семьях, что очень хорошо для ребенка, подчеркнула специалист.

В то же время Мария Ярмуш поддержала идею запретить в России пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам.

«Медицинские центры получили сейчас очень много заказов от иностранцев, которые хотят использовать россиянок практически как инкубаторы и получать здесь детей. Я бы сосредоточила изменения в законодательстве на запрете оказывать медицинские услуги иностранным гражданам, чтобы не делать из России страну третьего мира», — заключила адвокат.

В соответствии с законопроектом поправки вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Услуги суррогатного материнства становятся доступными только для российских граждан или лиц, имеющих вид на жительство в РФ и состоящих в зарегистрированном браке, в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. Кроме того, обратиться за предоставлением услуги они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

Обязательным требованием для предоставления услуг суррогатного материнства является заключение консилиума врачей о том, что супруга не может иметь детей по медицинским показаниям.

2 декабря 2020 года «Известия» сообщили о том, что в Общественной палате подготовили проект резолюции по вопросу урегулирования суррогатного материнства в России. Среди предложений — запрет на участие в программах сурматеринства иностранных граждан, запрет на его рекламу, отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и соответственно запрет для участия в ней одиноких граждан России.