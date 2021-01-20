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На Украине объявили конкурс на создание памятника Симону Петлюре

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Власти Полтавской области провозгласили конкурс для жителей Украины на возведение в городе памятника одному из лидеров украинского националистического движения Симону Петлюре. Об этом во вторник, 19 января, сообщила пресс-служба региональной администрации.

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Отмечается, что в 2021 году украинской революции 1917–1921 годов исполняется 100 лет. Это событие названо одним из важнейших и самых сложных периодов в истории украинского народа ХХ века. В администрации напомнили, что в период революции была создана украинская армия.

«Петлюра стал преданным и решительным командующим повстанческого и освободительного движения. Имея неординарные организаторские и дипломатические способности, авторитет в армии и правительстве, Петлюра возглавил директорию УНР (Украинская народная республика) и исполнял обязанности главного атамана войск УНР», — указали власти региона.

В этой связи в пресс-службе подчеркнули, что «выдающаяся личность Петлюры» должна получить соответствующие почести в родном городе.

«С целью удовлетворения инициатив общественности и восстановления исторической справедливости Полтавской областной государственной администрацией объявлено проведение всеукраинского открытого архитектурного конкурса на сооружение памятника», — говорится в сообщении.

Итоги конкурса будут подведены в период с 31 мая по 10 июня 2021 года. Победители будут удостоены денежного вознаграждения. Первый приз составит 40 тыс. гривен ($1,4 тыс.), второе место предполагает вознаграждение 20 тыс. гривен ($710), третье — 10 тыс. гривен ($355).

7 апреля 2020 года стало известно, что в Полтаве разбили мемориальную доску в честь Симона Петлюры.

В мае 2019 года на Украине рассекретили около 350 документов, касающихся деятельности Украинской народной республики (УНР), а также одного из лидеров украинского националистического движения Симона Петлюры.

Симон Петлюра — украинский националист, военный и политический деятель, глава директории Украинской народной республики в 1919–1920 годах. Петлюровские войска считаются ответственными за сотни случаев еврейских погромов. Петлюра был убит в Париже, где находился в эмиграции. В современной Украине считается национальным героем.

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