Toyota выпустила 1015-сильный спорткар

Японская компания Toyota представила гоночный автомобиль для профессионального дрифта на базе модели GR Supra. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 20 января в редакцию «Известий».

Отмечается, что спорткар будет принимать участие в сезоне Гран-при российской дрифт-серии (RDS GP). Машина дебютирует на соревнованиях Sochi Drift Challenge 23–24 января. Пилотировать спорткар будет двукратный вице-чемпион RDS Никита Шиков.

Что касается новинки, то кузов автомобиля сделан из карбон-кевлара. Кроме того, машина получила пластиковые стекла. На разработку машины у инженеров компании ушло восемь месяцев.

Автомобиль оснащается 1015-сильным бензиновым мотором и секвентальной пятиступенчатой коробкой передач. Все остальные технические характеристики пока держатся в секрете.

19 января сообщалось, что Toyota в августе 2021 года представит внедорожник Toyota Land Cruiser 300, который сменит на конвейере модель Land Cruiser 200.