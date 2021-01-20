Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики
Мир
Пушилин назвал ключевые аспекты для прекращения конфликта в Донбассе
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Общество
Минздрав получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Мир
Британский штамм коронавируса выявили уже в 60 странах
Политика
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Мир
Роухани назвали условие выполнения Ираном положений ядерной сделки

Кинолог призвал не обрабатывать санитайзерами лапы собак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владельцам собак не следует обрабатывать лапы питомцев санитайзерами из-за риска алкогольной интоксикации у питомцев. Об этом агентству городских новостей «Москва» в среду, 20 января, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Домашний зверинец: как спасти животных от хозяев
Что делать с соседями, неспособными заботиться о большом количестве питомцев и собственном жилье

«Такое дезинфицирующее средство содержит этанол, который при попадании в организм собаки может нанести серьезный вред здоровью», — пояснил специалист.

Он отметил, что если питомец оближет обработанные санитайзером участки, то это может спровоцировать алкогольную интоксикацию. Также применение санитайзера для дезинфекции животного может привести к аллергии и сухости на подушечках лап, поскольку антисептики содержат спирт. В этом случае собака начнет испытывать боль при ходьбе.

Голубев отметил, что лучше всего тщательно мыть лапы собаки с применением специальных мыльных средств для гигиены животных. После возвращения с прогулки нужно снять защитную амуницию и очистить ее. После этого салфеткой без этанола или полотенцем протереть глаза и нос животного от слюны и грязи. Затем нужно помыть лапы питомца в воде с легким мыльным раствором, особое внимание уделяя области под когтями и между пальцев. Если лапы очень грязные, можно использовать мягкую щетку. При наличии ран, трещин или свежесрезанных когтей после процедуры лапы можно обработать хлоргексидином.

Ранее, 20 января, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева призвала с осторожностью использовать антисептические средства. Она пояснила, что, несмотря на полезность, такие средства вредят иммунитету и организму в целом при чрезмерном употреблении.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021