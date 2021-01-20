Кинолог призвал не обрабатывать санитайзерами лапы собак

Владельцам собак не следует обрабатывать лапы питомцев санитайзерами из-за риска алкогольной интоксикации у питомцев. Об этом агентству городских новостей «Москва» в среду, 20 января, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Такое дезинфицирующее средство содержит этанол, который при попадании в организм собаки может нанести серьезный вред здоровью», — пояснил специалист.

Он отметил, что если питомец оближет обработанные санитайзером участки, то это может спровоцировать алкогольную интоксикацию. Также применение санитайзера для дезинфекции животного может привести к аллергии и сухости на подушечках лап, поскольку антисептики содержат спирт. В этом случае собака начнет испытывать боль при ходьбе.

Голубев отметил, что лучше всего тщательно мыть лапы собаки с применением специальных мыльных средств для гигиены животных. После возвращения с прогулки нужно снять защитную амуницию и очистить ее. После этого салфеткой без этанола или полотенцем протереть глаза и нос животного от слюны и грязи. Затем нужно помыть лапы питомца в воде с легким мыльным раствором, особое внимание уделяя области под когтями и между пальцев. Если лапы очень грязные, можно использовать мягкую щетку. При наличии ран, трещин или свежесрезанных когтей после процедуры лапы можно обработать хлоргексидином.

Ранее, 20 января, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева призвала с осторожностью использовать антисептические средства. Она пояснила, что, несмотря на полезность, такие средства вредят иммунитету и организму в целом при чрезмерном употреблении.