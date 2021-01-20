Мурашко озвучил объем поставок вакцины «Спутник V» в гражданский оборот

Более 375 тыс. доз вакцины «Спутник V» ввели в гражданский оборот на текущей неделе. Об этом в среду, 20 января, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», — отметил он в ходе селекторного совещания с представителями регионов.

Глава Минздрава добавил, что поставки в регионы страны будут наращиваться.

Накануне, 19 января, Мурашко сообщал, что поставка доз вакцины от коронавирусной инфекции осуществляется в строгом соответствии с графиком. По словам министра, разворачивание пунктов вакцинации идет по всей России, уже 2,2 тыс. медицинских организаций имеют возможность проводить вакцинацию.

В свою очередь, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, рассказал «Известиям», что за последнюю неделю по регионам развезли 600 тыс. доз «Спутника V». Он также упоминал, что до конца января в субъекты будет доставлено 2 млн доз вакцины.

С 18 января стартовала массовая вакцинация россиян от COVID-19. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин 13 января. Глава государства подчеркнул, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку в I квартале текущего года.

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