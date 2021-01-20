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Эксперт рассказал о пользе кондиционера в борьбе с вирусами

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Технический директор климатической компании Дмитрий Воловенко в беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 20 января, рассказал, что кондиционеры зимой можно использовать для обогрева и в этом случае они могут быть даже эффективнее обогревателя и помочь в борьбе с вирусами.

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Между тем, отметил специалист, необходимо учитывать, что не все кондиционеры могут эффективно работать при низких температурах.

«Если кондиционер не инвенторный, то на обогрев его можно включить всего до –5...–7 градусов. Если кондиционер инвенторный, то чаще всего — до –15. Бывают и такие, которые могут работать и при более низких температурах», — рассказал собеседник телеканала.

Несмотря на это, Воловенко предостерег от использования кондиционеров при температуре воздуха на улице ниже той, которая указана в инструкции, поскольку это может привести к поломке оборудования.

Специалист отметил, что кондиционер не является источником появления микробов в помещении и никак не может повлиять на этот процесс, но хорошо справляется с очисткой воздуха за счет системы фильтрации.

«Я даже рекомендую подобные кондиционеры использовать в период распространения коронавируса как очиститель воздуха», — заявил Дмитрий Воловенко.

Для того чтобы кондиционер начал работать для очистки помещения, объяснил специалист, нужно запустить в приборе режим вентиляции без включения компрессора наружного блока.

В июне 2020 года эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал о правильном использовании кондиционера. По его словам, после долгого перерыва в использовании кондиционера нужно промыть его фильтры и протереть поверхность устройства под крышкой. Также специалист порекомендовал не открывать окна при работающем кондиционере.

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