ВОЗ зафиксировала рекорд по числу умерших от коронавируса за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила свой еженедельный бюллетень, в котором указывается, что по всеми миру за последние семь дней от коронавирусной инфекции скончались 93 882 человека.

Такое количество умерших от COVID-19 за неделю не только превысило на 9% показатель недельной давности, но и стало наибольшим с момента распространения вируса в мире.

Согласно документу ВОЗ от 19 января, на Северную и Южную Америку приходится 47% мировых смертей от инфекции, зафиксированных за последние семь дней. Так, в этот период там скончались в общей сложности 43 804 человека. При этом в Европе жертвами коронавируса стали 37 698 человек.

В тоже время число новых случаев коронавируса, зафиксированных в мире за семь дней составило 4,7 млн, что на 6% ниже, аналогичного показателя на прошлой неделе, пишет «Газета.ру» .

Университет Джонса Хопкинса 20 января опубликовал свои статистические данные, согласно которым в США в результате коронавируса скончался 401 361 человек. Именно Штаты на сегодняшний день занимают первое место в мире не только по числу летальных исходов на фоне инфекции, но и по количеству зараженных — 24 246 830. Всего в мире на сегодняшний день, по данным университета, выявлено свыше 96 млн случаев COVID-19. Жертвами коронавируса стали 2 057 050 человек. Вылечились 53 035 279 пациентов.

Ранее в среду директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов заявил, что коронавирус полностью исчезнет, только в том случае, если иммунитет к инфекции появится у 90% жителей планеты.