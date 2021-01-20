Плановый взрыв на АЭС «Аккую» в Турции повредил здания

Во время строительных работ на АЭС «Аккую», сооружаемой Росатомом в Турции, произошел взрыв, из-за которого были повреждены близлежащие дома. Об этом во вторник, 19 января, пишет Sozcu.

Инцидент произошел около 18:20 (совпадает с мск). Взрывная волна привела к тому, что в близстоящих зданиях выбило окна, а на фасадах появились трещины. В общей сложности было повреждено 86 домов.

Губернатор региона Альпай Антмен сделал письменное заявление, в котором пообещал, что власти региона возместят ущерб жителям территорий вокруг станции.

Отмечается, что для проведения необходимых экспертиз взрывных работ назначена комиссия из Специального управления по надзору за безопасностью Главного управления безопасности.

«Данный вопрос будет изучен во всех аспектах, и будут предприняты необходимые действия в отношении ответственных лиц», — подчеркивается в документе.

22 октября 2019 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выразил соболезнования родным двух погибших, принимавших участие в строительстве АЭС «Аккую» в Турции.

АЭС станет первой на территории Турции. Она включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками, каждый из них мощностью 1,2 тыс. МВт. Проект впервые в мире реализуется по модели build-own-operate, в соответствии с которой Россия построит АЭС, будет ею владеть и эксплуатировать.