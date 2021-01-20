Врач предостерегла от чрезмерного использования антисептиков

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 20 января, призвала с осторожностью использовать антисептические средства.

По словам специалиста, несмотря на полезность, такие средства вредят иммунитету и организму в целом при чрезмерном употреблении.

«Если мы злоупотребляем химическими веществами, это негативно влияет на слизистую носа и на слизистую дыхательных путей всех, кто находится в помещении. Все эти вещи достаточно токсичны... они не природны, не физиологичны для нас, и у людей начинается раздражение», — объяснила врач.

Она уточнила, что появление подобного раздражения часто путают с аллергией. По словам врача, происходит это, потому что при злоупотреблении антисептиками разрушается кожный барьер. Ярцева пояснила, что кожа покрыта большим числом микроорганизмов, и если постоянно уничтожать естественные для человека здоровые бактерии, будет нарушен баланс, а на освободившееся места придут грибки. Вместе с ними или вместо них часто возникает сухость кожи и различные кожные заболевания.

В октябре сообщалось, что во время пандемии коронавирусной инфекции врачи рекомендуют не злоупотреблять антисептиками и применять их, принимая во внимание тип кожи.

По мнению врача-дерматолога Татьяны Егоровой, лучше носить перчатки, поскольку антисептик разрушает гидролипидный слой кожи и, даже если кожа здорова, его можно наносить без вреда максимум три раза.