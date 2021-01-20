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Источник сообщил об отсутствии у Трампа планов помиловать себя или свою семью

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В ходе традиционных президентских амнистий действующий президент США Дональд Трамп не предоставил помилование ни себе, ни своему адвокату Рудольфу Джулиани. Об этом в среду, 20 января, пишет ABC со ссылкой на высокопоставленное лицо.

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При этом Трамп помиловал своего бывшего советника Стива Бэннона, обвиняемого в мошенничестве по делу о финансировании строительства пограничной стены.

Кроме того, амнистию получили рэперы Кодак Блэк и Лил Уэйн, а также бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик.

До этого американский лидер уже помиловал ряд своих бывших соратников, в том числе экс-главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна.

18 января сообщалось, что всего Трамп планирует помиловать до 100 человек. Кого именно, не уточнялось.

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