Археологи нашли в Египте 54 саркофага и древние игры

В некрополе Саккара к югу от Каира египетские археологи обнаружили 54 саркофага, возрастом более 3 тыс. лет, сообщает 19 января Reuters.

Кроме того, около пирамиды фараона Тети, правившего около 4200 лет назад, ученые раскопали погребальный храм царицы Нейт – его супруги. Также найдены древние настольные игры, статуэтки и маски, относящиеся к периоду Нового Царства.

«Все эти открытия перепишут историю Саккары и Нового Царства», — отметил руководивший работой археологов Захи Хавасс.

16 декабря сообщалось, что потерянный артефакт, известный как «реликвия Диксона», пятитысячелетний фрагмент пазла из Великой пирамиды в Гизе (она же пирамида Хеопса), нашли в коробке из-под сигар в Шотландии. При этом оказалось, что реликвия старше, чем предполагали ученые, и относится к периоду правления фараона Хуфу.